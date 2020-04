Bolsonaro indica ex-chefe de gabinete de Mandetta para diretoria da Anvisa

(FotoDivulgação / Anvisa) – Alex Machado Campos assume a vaga decorrente do término do mandato de Fernando Mendes Garcia Neto

O presidente Jair Bolsonaro indicou Alex Machado Campos, ex-chefe de gabinete do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, para o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em vaga decorrente do término do mandato de Fernando Mendes Garcia Neto.

A mensagem que submete o nome de Campos à apreciação do Senado está publicada no Diário Oficial da União (DOU). Servidor público, com lotação original na Câmara como técnico Legislativo, Campos também exercia o cargo de diretor de Programa do ministro de Estado da Saúde.

Por:Agência Estado

