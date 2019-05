Bolsonaro levanta a camisa e mostra cicatriz: “Alguns falam que foi fake”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) tentou acabar com qualquer dúvida sobre o ataque que sofreu durante a campanha presidencial. Ele levantou a camisa e fez questão de exibir, em entrevista ao SBT, as cicatrizes da cirurgia pela qual passou devido à facada desferida por Adélio Bispo, em 2018.

