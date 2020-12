Bolsonaro: pessoas podem “virar jacaré” se tomarem vacina

Autor: DOL;sexta-feira, 18/12/2020, 21:46 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Na Pfizer, está bem claro no contrato, ‘nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral’. […] Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Eu não vou falar outro bicho, porque senão vão começar a falar besteira, né. Se você virar um super-homem, sei lá, se nascer barba em alguma mulher, aí, ou algum homem começar a falar fino, eles [a Pfizer] não têm nada a ver com isso. O que é pior: mexer no sistema imunológico das pessoas”, discursou Bolsonaro.

O presidente Jair Bolsonaro deu uma nova declaração polêmica nesta última quinta-feira (17), ao discursar em evento em Porto Seguro, na Bahia. O presidente criticou as regras impostas pela farmacêutica estadunidense Pfizer para a compra de doses do imunizante produzida por ela.

You May Also Like