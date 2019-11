Bolsonaro: Política externa do meu governo tem o Brasil em 1º lugar

(Foto:Alan Santos / PR) -O presidente brasileiro afirma que priorizou obtenção de resultados concretos ao povo

Em sessão plenária da 11ª Cúpula do Brics, nesta quinta-feira, 14, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo brasileiro tem “olhos postos no mundo, mas em primeiro lugar no Brasil”.

O presidente disse que o Brasil reconhece como parte de suas obrigações ajudar a ampliar o bem-estar “dos nossos cidadãos”. “Sobre a forma de avanços, de mais e melhores empregos, de mais renda e de um melhor sistema de saúde pública”, afirmou.

“A presidência brasileira do Brics priorizou obtenção de resultados concretos ao nossos povos. Ajudará nosso grupo a contar com respaldo popular mais sólido”, afirmou Bolsonaro. O Brasil exerceu a presidência rotativa do Brics em 2019. No próximo ano, o comando do grupo fica com a Rússia.

Ao final das falas dos demais líderes do Brics, Bolsonaro disse que o grupo sai fortalecido, com “manifestações claras de convergência, de propósito e do interesse comum em levar adiante nossa cooperação”.

No evento, os chefes de Estado aprovaram a “Declaração de Brasília”, documento que reflete a posição do Brics sobre: a necessidade de reforma do sistema multilateral; a importância do fortalecimento da arquitetura econômica financeira internacional; o imperativo de se resolver situações e crises regionais por meio do diálogo e da diplomacia; e o futuro da cooperação intraBrics.

Por:Agência Estado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...