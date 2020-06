Bolsonaro procura conselhos com Temer e ouve: Evite falas polêmicas

Eles teriam se falado três vezes nos últimos dias, por telefone (Foto:Reprodução / Instagram)

O presidente Jair Bolsonaro procurou o ex-presidente Michel Temer para pedir conselhos de como contornar a crise política enfrentada por seu governo. De acordo com o colunista Tales Farias, do UOL, Temer teria aconselhado Bolsonaro a demitir o agora ex-ministro da educação, Abraham Weintraub, e evitar falar polêmicas.

A aproximação teria sido feita por interlocutores, a pedido de Bolsonaro. Eles teriam se falado três vezes nos últimos dias, por telefone.

De acordo com o colunista, Bolsonaro disse: “Gostaria que desse umas ideias para diminuir as zonas de atrito da atual crise política e jurídica que o meu governo vem enfrentando”.

O conselho de Temer foi tentar acabar com m os atritos do Executivo com o Legislativo e Judiciário. O ex-presidente foi enfático: Bolsonaro precisaria demitir Abraham Weintraub, ministro que acumulou atritos com o Judiciário.

Temer teria elogiado a aproximação do presidente com o “Centrão”. Para o emedebista, todo mandatário precisa de maioria no Congresso. O ex-presidente também ressaltou que as discordâncias com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, deve acabar.

Outro conselho foi sobre as declarações polêmicas na porta do Palácio da Alvorada, para grupos de militantes bolsonaristas, acompanhadas pela imprensa e que se tornaram um hábito no governo. Elas também alimentam a crise, disse o ex-presidente, que sugeriu que Bolsonaro evite entrevistas assim.

Redação Integrada

26.06.20 22h28

