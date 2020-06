Bolsonaro promete reunião com mulher que aponta enxofre como cura da covid

Mulher foi do Paraná a Brasília e diz ter recebido de Deus a cura do novo coronavírus

Bolsonaro ouviu a apoiadora com bastante atenção e prometeu colocá-la em contato com representantes do Ministério da Saúde (foto: Reprodução/Twitter)

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), prometeu agendar uma reunião de integrantes do Ministério da Saúde com uma apoiadora de 38 anos que diz ter a cura para o novo coronavírus. Segundo a mulher, que diz conversar com Deus desde os seis anos, o enxofre é a solução para a doença que já matou mais de 37 mil pessoas e infectou 700 mil no Brasil.

Continua depois da publicidade

“Eu trouxe a cura do coronavírus e eu coloco a minha vida à disposição. Eu tenho 38 anos, sou mãe de três filhos e não estou aqui para brincar. Deus fala comigo desde os seis anos. Deus quer honrar esse país, Deus quer te exaltar na presença de todos os povos e nações. Não preciso que acreditem em mim, só preciso que ponham à prova. Podem injetar o vírus em mim, eu assumo todas as responsabilidades”, disse a mulher ao presidente.

No vídeo que circula no Twitter, a mulher diz a Bolsonaro ser de Santa Helena, no Paraná, e parecia estar certa de sua solução. “Eu liguei para a sua secretária, em 20 de abril, enviei 27 e-mails, liguei para o Ministério da Saúde cinco vezes”, diz.

Durante o vídeo, Bolsonaro ouve a apoiadora com bastante atenção e promete colocá-la em contato com representantes do Ministério da Saúde nesta terça-feira. “Eu te arranjo amanhã para você, para alguém conversar com a senhora lá no Ministério da Saúde, tá ok? Tá ok? Pode ser?”.

Mais à frente, a mulher detalha sua tese e questiona os métodos dos médicos e especialistas: “Por que os médicos não falam da decomposição do enxofre, o senhor sabe?”, questionou.

Constrangido diante da mulher, o presidente titubeia na resposta: “Eu não sou. eu não sou…”.

A apoiadora do presidente ainda defende o alho cru como aliado no combate ao coronavírus. O presidente pede, então, que um dos seus assessores pegue o número da mulher. “Deixa o telefone com alguém aqui, liga para essa senhora por favor…”.

A mulher diz que Deus falou com ela e que tem a cura pro Coronavirus: Enxofre. O que o presidente faz? Arruma um horário pra ela no Ministério da Saúde pic.twitter.com/37D3Jc5Rh3 — Samuel (@SamPancher) June 8, 2020

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...