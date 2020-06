Bolsonaro recria Ministério das Comunicações e entrega a genro de Silvio Santos

Fábio Faria (PSD-RN) é genro de Silvio Santos (Foto: Divulgação / PSD)

Bolsonaro recria Ministério das Comunicações e entrega a Fábio Faria

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou na noite desta quarta-feira (10) o desmembramento do Ministério da Ciência e Tecnologia e a recriação da pasta das Comunicações.

Para o posto de novo ministro, Bolsonaro nomeará o deputado Fábio Faria (PSD-RN). Ele é casado com Patrícia Abravanel e genro de Silvio Santos, dono da rede de televisão SBT.

A Ciência e Tecnologia é comandada pelo astronauta Marcos Pontes e vinha sendo alvo da cobiça de legendas do centrão, que passaram a apoiar o governo Bolsonaro.O PSD é comandado pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilbero Kassab.

“Nesta data, via MP, fica recriado o Ministério das Comunicações a partir do desmembramento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações”, escreveu Bolsonaro no Facebook. “Para a pasta foi nomeado como titular o Deputado Fabio Faria/RN.”

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES Folhapress/11/06/20 05:40

