Bolsonaro testa a sorte e faz aposta na Mega da Virada em lotérica

Também tirou fotos com admiradores e disse que o vencedor do jogo sairá da lotérica na qual apostou, localizado no bairro Cruzeiro, em Brasília.

Após passar cerca de uma hora no Palácio do Planalto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, resolveu testar a sorte e apostar na Mega da Virada na manhã desta quinta-feira, 26. Ele disse que fez “dois joguinhos só”, mas não quis revelar o valor das apostas.

