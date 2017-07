Bolsonaro vai se filiar ao PEN, e partido mudará de nome

Após fazer mistério e conversar com dirigentes de diferentes partidos para se decidir, o deputado federal Jair Bolsonaro, hoje no PSC, vai se filiar ao PEN – Partido Ecológico da Nação, presidido por um ex-boia-fria, Adilson Barroso.

Bolsonaro vai anunciar em breve a filiação e também vai filiar os dois filhos deputados federal por São Paulo, Carlos, e deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Flávio, ambos ainda no PSC.

O presidenciável condicionou ainda a entrada à alteração do nome do partido. Bolsonaro quer Pátria Amada Brasil (PAB), e a sugestão será avaliada pela executiva.

A situação de Bolsonaro se complicou no PSC, presidido pelo Pr. Everaldo – candidato à Presidência em 2014 – quando a executiva nacional deu aval para o diretório estadual no Maranhão se aliar ao PCdoB do governador Flávio Dino. Revoltado, o conservador Bolsonaro alegou que não foi consultado, que reprova aliança com comunistas. Há oito meses Bolsonaro não conversa com Pr Everaldo.

Na nova legenda, é provável que Bolsonaro ganhe cargos na executiva e tenha liberdade para fazer alianças regionais nos Estados. Seus dois filhos, os deputados, devem dirigir a legenda em São Paulo e Rio de Janeiro. Em seu perfil no Twitter, a coluna antecipou na manhã deste domingo (30) que o deputado se filiaria ao PEN. Confira:

