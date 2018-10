Bolsonaro vence em Novo Progresso com mais de 70% dos votos

No Município de Novo Progresso , sudoeste do estado do Pará o Presidenciável Jair Bolsonaro foi o mais votado, diferente do resultado para presidente no estado onde o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) ficou em segundo colocado nas eleições no Estado do Pará com 1.499.294 votos totalizando 36,19%. (Foto:Divulgação Bolsonaro em Belém)



O Candidato do PT FERNANDO HADDAD venceu a disputa com 1.714.822 votos 41,39%.

Resultado de NOVO PROGRESSO-PA

Bolsonaro: 9.122votos – 72,75%

Haddad : 2.185votos- 17,43%

GERALDO ALCKMIN

PSDB 4,16% 521votos

CIRO GOMES

PDT: 2,57% 322 votos

HENRIQUE MEIRELLES

MDB: 1,72% 216 votos

CABO DACIOLO

PATRI: 0,39% 49votos

ALVARO DIAS

PODE :0,37% 47 votos

JOÃO AMOÊDO

NOVO: 0,25% 31 votos

MARINA SILVA

REDE :,17% 21votos

GUILHERME BOULOS

PSOL:0,14% 17 votos

JOÃO GOULART FILHO

PPL:0,02% 3 votos

VERA

PSTU:0,02% 3 votos

EYMAEL

DC:0,02% 2 votos

Brancos

221

votos Nulos 461

