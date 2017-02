Bomba da Segunda Guerra Mundial é descoberta no leste de Londres

Um representante da polícia municipal informou à edição que os policiais estavam no local verificando a bomba, que não explodiu

Vários edificios da rua Shoreditch High Street, no leste de Londres, foram evacuados depois de uma bomba da Segunda Guerra Mundial ter sido descoberta.

Segundo a entidade de transportes de Londres, a evacuação já terminou e a rua já foi reaberta ao trânsito.

Testemunhas afirmam ter visto várias viaturas da polícia na área onde a bomba foi encontrada e equipas do esquadrão anti-bombas na rua, informou o jornal The Evening Standard. O caso gerou grande repercussão no Twitter.

Uma internauta, Sarah Palmer, postou: “A Shoreditch High street está fechada a partir deste cruzamento até à igreja de Shoreditch. Ao que se sabe, é por medo de uma bomba…”

Um outro internauta escreveu no Twitter: “Quando você vê caminhões antibomba se dirigindo rapidamente a #Shoreditch, você entende que aconteceu algo errado.”

Um representante da polícia municipal informou à edição que os policiais estavam no local verificando a bomba, que não explodiu. Com informações do Sputnik Brasil.

