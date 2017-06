Bomba é jogada no palco em show de Zé Neto e Cristiano

Na última quarta-feira (14), Zé Neto e Cristiano levaram um susto daqueles em um show. Durante apresentação em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, um integrante da plateia jogou uma bomba no palco da dupla.

Segundo o “G1”, os sertanejos, que estavam dançando na hora da explosão, se assustaram muito com o barulho.

“Nós vamos embora se continuar desse jeito. Isso aqui machuca para c****o. Vamos ter respeito pelas pessoas”, disparou Cristiano.

E continuou: “Estou aqui trabalhando com todo o respeito à população de Três Lagoas e vem um otário fazer graça aqui? Fica na sua casa, onde você deveria estar sozinho”.

Zé Neto também desaprovou a ação perigosa. “Se você for homem você vai vir aqui atrás conversar com a gente. Vem aqui em cima do palco”.

De acordo com os organizadores do show, o suposto autor do ataque não foi localizado. Além disso, eles deixaram claro suspeitar que o estrondo veio, na verdade, dos próprios equipamentos da banda.

