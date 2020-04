Bombeiro Militar é suspeito de se passar por dentista e estuprar adolescente em Santarém

(Deaca em Santarém — Foto: Geovane Brito/G1) – O caso está sendo investigado pela Deaca e também pelo 4º Grupamento de Bombeiros Militar.

Um bombeiro militar está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) suspeito de estuprar um adolescente e de prática ilegal da profissão de odontólogo em Santarém, no oeste do Pará. O militar também está sendo investigado 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4ºGBM).

De acordo com a polícia, o caso chegou à Deaca, onde foram abertas as investigações sobre a suspeita do estupro de um menino de 15 anos. Ainda não há nenhuma confirmação sobre o caso e as investigações seguem em segredo de justiça.

Ainda de acordo com a polícia, o militar estaria fazendo atendimento irregular como odontólogo, sem ser formado na área e nem ter liberação para atuar na profissão. Durante um atendimento teria abusado do paciente, menor de idade. Como fere a dignidade sexual da vítima, a investigação da polícia civil segue em sigilo.

“A denúncia chegou até a gente e já ouvimos o suspeito. Ele tem o direito à defesa e só responderá caso haja alguma comprovação dos crimes pelos quais está sendo investigado”, ressaltou coronel Ney Tito.

O comandante do 4º GBM, coronel Ney Tito, destacou que o militar já foi ouvido e negou as duas acusações. E caso haja alguma comprovação desses atos, o bombeiro passará por um conselho de disciplina e pode até ser expulso da corporação.

Em relação à prática irregular de dentista, o Conselho Regional de Odontologia do Pará ainda não foi notificado, mas também vai apurar a veracidade das informações e tomar as medidas cabíveis.

Por G1 Santarém — Pará

