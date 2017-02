Bombeiros acham último corpo de tripulante de naufrágio no Pará

Corpo de vítima foi encontrado na manhã desta segunda, 6, em Salinópolis.

Barco pesqueiro naufragou na última sexta-feira, 3, na Praia das Corvinas.

O Grupamento Aérea da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) junto com Corpo de Bombeiros encontraram nesta segunda-feira (6) o corpo de Erminegido Rodrigues Machado Filho, 38 anos, vítima do naufrágio de um barco pesqueiro em frente à Praia das Corvinas, em Salinópolis, no nordeste do Pará.

O corpo de Erminegido foi encontrado às 10h desta segunda-feira na área do Porto Grande, próximo ao Mercado de Peixe de Salinópolis. Este foi o último corpo que faltava a ser encontrado do naufrágio de um barco pesqueiro na última sexta-feira (3).

Quatro tripulantes estavam na embarcação no momento em que ela afundou. Jonas Rodrigues da Silva Araújo, 24 anos, e Elidiomar de Oliveira Costa, 41 anos, sobreviveram ao naufrágio. Josivaldo Rodrigues de Souza, de 22 anos, e Erminegido Rodrigues Machado Filho, 38 anos, foram levados pela correnteza e acabaram morrendo afogados.

Segundo os Bombeiros, durante o naufrágio, dois pescadores tentaram nadar até à margem da praia para pedir ajuda, mas apenas um chegou à margem da Praia do Atalaia, aproximadamente 6,5 quilômetros de distância do naufrágio, o Josivaldo não conseguiu alcançar a margem e acabou desaparecendo e encontrado morto pelo grupo de buscas neste domingo.

Ainda segundo os Bombeiros, dois pecadores ficaram apoiados sobre o casco do barco que ainda boiava. Um deles resolveu nadar até outra embarcação para pedir socorro, enquanto Erminegido permaneceu se segurando no casco. Assim que fez contato com outro barco pesqueiro que navegava pelo local, o pescador foi ao ponto do naufrágio para tentar socorrer Erminegido, mas nem ele e nem o navio estavam mais no local.

