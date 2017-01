Bombeiros confirmam morte de Teori Zavascki; ministro foi vítima de acidente aéreo

O presidente da República, Michel Temer, e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, foram informados de que o nome do ministro do Supremo Teori Zavascki estaria na lista de passageiros da aeronave que caiu na tarde desta quinta-feira (19/1).

O bimotor, que saiu de São Paulo e seguia para Angra dos Reis, caiu em Paraty (RJ). Havia quatro passageiros a bordo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave, que pertenceria ao Grupo Emiliano, caiu no mar. Ainda não há informações sobre sobreviventes.

A reportagem de Metrópoles entrou em contato com o gabinete pessoal do ministro, e a secretária informou que Teori Zavascki está de férias e não os atualizou a respeito da agenda. No entanto, a assessoria de imprensa da Corte confirmou que o nome do ministro está na lista oficial de passageiros.

Teori é o ministro relator da Operação Lava Jato no Supremo.

Atualização:

Confirmado pelo Corpo de Bombeiros: o ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki faleceu vítima do acidente aéreo em Paraty, no litoral sul do Rio, na tarde desta quinta (19) . Ele deve ser velado no STF e será enterrado em Santa Catarina.

Teori estava a bordo do avião modelo Beechcraft C90GT, prefixo PR-SOM pertencente a Carlos Alberto Filgueiras, dono do Hotel Emiliano, em São Paulo e no Rio. A aeronave tem capacidade para oito pessoas e deixou o Campo de Marte, em São Paulo, às 13h.

