Bombeiros e Defesa Civil combatem queimadas no sudeste e sudoeste do Pará

A ação, denominada Operação Fênix, conta com 58 bombeiros destacados em diversos municípios paraenses (Foto:Victor Moriyama / Greenpeace)

O aumento das ocorrências de queimadas nas regiões sudeste e sudoeste do Pará entre maio e julho deste ano levou o Governo do Estado a montar a Operação Fênix 2020. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento desses registros foi de quase 90%.

A ação, que reúne Corpo de Bombeiros e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, atuará no combate a incêndios florestais até o dia 10 de setembro, reunindo 58 bombeiros militares deslocados de diversos municípios do Pará.

As frentes de trabalho foram divididas em duas quinzenas, mobilizando 50 militares em cada, mais oito bombeiros auxiliares para apoio logístico. os grupos concentrarão esforços nas áreas mais afetadas dos municípios de Marabá, Altamira, Itaituba, Redenção e Parauapebas, que terão bases operacionais com dez bombeiros militares em cada.

O comandante operacional do Corpo de Bombeiros, coronel BM Reginaldo Pinheiro, destaca que a operação tem a finalidade de proteger vidas, o patrimônio e o meio ambiente. O oficial, que também coordena a Operação Fênix, esclarece que até o fim da operação será feita uma avaliação para verificar a necessidade de permanência nas áreas ou remanejamento para outras.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, em conjunto as Defesas Civis Municipais das regiões selecionadas, atua no recrutamento de brigadistas e no fornecimento de equipamentos de proteção individual e de materiais que serão usados no combate aos incêndios florestais.

O reforço da Operação Fênix 2020 soma-se ao efetivo das unidades dos cinco municípios base, com o objetivo de aumentar a eficiência e a efetividade do combate aos incêndios florestais.

Por:Valéria Nascimento (Com informações da Agência Pará)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...