Bombeiros e surfistas se unem para salvar cinco turistas em praia de SP

Bombeiros, surfistas e helicóptero Águia participaram de ação em Guarujá.

Sequência de fotos mostra turistas arrastados pela maré sendo salvos.

O resgate de cinco turistas que se afogavam em uma praia de Guarujá, no litoral de São Paulo, no último domingo (15), chamou a atenção de quem estava no local. Uma das vítimas foi içada do mar em uma rede pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar. A ação, que foi registrada em fotos, contou também com a participação de bombeiros e surfistas.

O caso ocorreu no local conhecido como Canto do Maluf, na Praia da Enseada. Segundo informações do Grupamento de Salvamento Aquático do Corpo de Bombeiros, quatro garotas, com idades entre 17 e 21 anos, e um homem de 50, moradores de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, nadavam no trecho quando foram puxados pela correnteza e não conseguiam mais voltar para a areia.

Eles começaram, então, a pedir socorro. Nesse momento, surfistas que estavam próximos perceberam a situação e se mobilizaram para ajudar o grupo. O Corpo de Bombeiros também entrou em ação, com botes e motos aquáticas, e um helicóptero Águia foi acionado para atuar no trabalho.



Uma das meninas foi retirada do mar pela aeronave em uma rede, auxiliada por um policial militar. Os demais foram resgatados pelos surfistas e guarda-vidas. O grupo recebeu atendimento e foi liberado em seguida. Ninguém se feriu.

