Bombeiros encerram buscas por vítimas de naufrágio em Itaituba; mulher segue desaparecida

(Foto :Divulgação) – A última vítima da balsa que naufragou no domingo (2), Acicléia Moraes Lima, não foi encontrada

Nesta sexta-feira (25), o Comando do Corpo de Bombeiros do Pará infomou que está oficializado o encerramento das buscas a última vítima do naufrágio de uma balsa em Itaituba, ocorrido no último domingo (20) no Rio Tapajós.

O último corpo a ser localizado foi o de Nathan Moraes dos Anjos, de 20 anos, encontrado quarta-feira (23). Antes, os Bombeiros resgataram o corpo de Ana Cristina Santos da Silva, de 30 anos, na terça-feira (22). Uma mulher, identificada como Darck Ribeiro, morreu e teve o corpo localizado horas depois do naufrágio, ainda no domingo.

Os bombeiros informaram que o corpo da última vítima, Acicléia Moraes Lima, 47, segue desaparecido. Ainda na manhã de hoje, foram desenvolvidas as atividades de mergulho concentradas nas dependências da balsa submersa.

“Os familiares reconheceram os esforços das equipes empenhadas (Bombeiros, Marinha e Exército) e estão cientes que após o 6° dia de buscas é findada a operação”, diz a nota dos bombeiros.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...