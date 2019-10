Bombeiros encontram corpo de homem que caiu no rio em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O IML foi acionado para fazer a remoção do corpo, que até a publicação desta matéria, não havia sido identificado. Populares disseram que o homem era visto com frequência na orla da cidade e possivelmente era morador de rua.

Ao G1, o Sub. Ten Baía contou que o chamado foi feito via NIOP para atender a ocorrência de um homem que teria se jogado da ponte, na orla da cidade. “Chegamos ao local pela manhã, fizemos as buscas e por volta de 11h30 o corpo foi encontrado”, contou.

Militares do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo de um homem que estava desaparecido desde a madrugada desta sexta-feira (11) em Santarém, oeste do Pará. A vítima foi encontrada por volta de 11h30 da manhã.

