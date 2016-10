Bombeiros encontram corpo de vítima de explosão em barco no PA

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de uma pessoa nas águas do rio Tapajós, na manhã desta quinta-feira (6), em frente ao porto da Vila Arigó, em Santarém. De acordo com o Corpo de Bombeiros, trata-se de uma das vítimas da explosão do barco, que ocorreu na noite de quarta-feira (5) e deixou 15 pessoas feridas.

Segundo o tenente coronel Luiz Cláudio Rego, devido ao estado do corpo, ainda não é possível confirmar a identidade, mas existe uma pessoa desaparecida, identificada como Roberto Borges Pinho, de aproximadamente 68 anos.

Desde as primeiras horas da manhã mergulhadores do Corpo de Bombeiros estão no local do acidente em busca de possíveis desaparecidos. “Devido ao desencontro de informações, já estávamos trabalhando com a hipótese de vítimas desaparecidas e lamentavelmente veio a se confirmar e acabamos de encontrar esse corpo”, informou o tenente coronel.

Rego ressaltou que não está descartada a possibilidade de haver mais vítimas fatais da explosão.

Lista de vítimas

Segundo o Corpo de Bombeiros 15 pessoas ficaram feridas no acidente, destas 10 foram atendidas no Hospital Municipal. As outras sofreram escoriações leves e receberam alta. Confira a lista dos internados.

José Justo da Silva Sousa, 60 anos

Carla Adriana Amaral, 42 anos

Maria Silvane Silva Araújo, 36 anos

Ariane Rocha Amaral, 32 anos

Marlon do Amaral Campos, 37 anos

Ana Roberta Viana Marinho, 3 anos

Regiane Travassos de Assunção, 38 anos

Evanildo Batista do Amaral, 59 anos

Ingrid Viana Marinho, 23 anos

Carlos Neves Amaral Neto, 22 anos (transferido HRBA em estado grave)

Roberto Borges Pinho (desaparecido)

O acidente

Uma embarcação que transportava combustíveis explodiu e pegou fogo por volta das 21h de quarta-feira no porto da Vila Arigó. A embarcação, que faz linha para a região do Lago Grande transportava cerca de 800 litros de combustível e tinha acabado de sair do Porto da Vila Arigó quando ocorreu o acidente.

No momento da explosão, alguns tripulantes foram arremessados para fora do barco, outros ficaram presos dentro da embarcação e foram socorridos por pessoas que estavam perto do porto. Uma das vítimas teve queimaduras em cerca de 80% do corpo e o estado é considerado gravíssimo. Ele foi transferido para a UTI do Hospital Regional do Baixo Amazonas.

Karla Lima e Dominique CavaleiroDo G1 Santarém

