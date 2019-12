Bombeiros encontram corpo perto de avião de pequeno porte que caiu na Serra da Cantareira em SP

Socorristas tentam chegar em área de mata fechada onde caiu avião em SP — Foto: Reprodução TV Globo

Aeronave saiu de Jundiaí, no interior paulista, e iria pousar no Campo de Marte, na Zona Norte de SP. Não há informações sobre número de ocupantes.

Bombeiros encontraram um corpo perto do avião de pequeno porte que caiu na manhã desta segunda-feira (2) na Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo. Não se sabe a quantidade de pessoas que estava na aeronave. O avião pode transportar até sete pessoas, incluindo o piloto.

Leia mais:Avião cai no mesmo local do acidente do Mamonas Assassinas

O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal. As equipes permaneceram no local para tentar localizar outras possíveis vítimas. As condições de voo na região foram prejudicadas por conta de fortes ventos e da neblina.

Durante o trabalho de buscas, os bombeiros também encontraram a caixa-preta da aeronave, que vai ficar à disposição da Aeronáutica.

A aeronave saiu de Jundiaí, no interior paulista, e iria pousar no Campo de Marte, na Zona Norte.

Oito equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, que é de mata fechada e difícil acesso. Por isso, os socorristas tiveram de usar um helicóptero para chegar até lá e descer de rapel (técnica com uso de cordas).

“Recebemos um chamado da Aeronáutica, que percebeu uma falta de sinal de uma aeronave na região da Estrada da Roseira com a [Estrada da] Santa Inês”, disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitão Marcos Palumbo.

Por G1 SP — São Paulo

02/12/2019 14h29

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...