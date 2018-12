Bombeiros encontram homem que estava desaparecido há três dias em região de mata, em Alenquer

Homem foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros — Foto: 4º GBM/Divulgação

Benedito de Sousa estava desaparecido desde o dia 24, e foi encontrado no fim da tarde de quinta-feira (27).

Um homem de 49 anos foi encontrado após passar três dias desaparecido em uma região de mata no interior de Alenquer, no oeste do Pará. Benedito de Sousa sumiu na comunidade Pariri, no dia 24 de dezembro. Ele foi encontrado na tarde de quinta-feira (27), após buscas de comunitários e militares do Corpo de Bombeiros.

Comunitários e militares fizeram buscas e encontraram o homem que estava desaparecido nas matas

Segundo o Corpo de Bombeiros, a área em que o homem se perdeu é considerada de cobertura vegetal de risco. Benedito foi encontrado nas proximidades do igarapé do Mururé, na comunidade de Bom Jardim. Ele foi levado para o Hospital Santo Antônio, onde recebeu cuidados médicos.

Uma equipe de quatro militares de Santarém, que se deslocou até o município para ajudar nas buscas pelo desaparecido, retorna para a cidade nesta sexta (28).

