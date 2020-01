Bombeiros encontraram corpo de rapaz que se afogou ao tentar atravessar rio em Parauapebas

Vítima desapareceu no primeiro dia deste ano(Foto:Reprodução)

O corpo do jovem José William dos Santos Pinto, de 22 anos, que se afogou em um balneário conhecido como “Banho dos Padres”, localizado a 35 Km do centro urbano de Parauapebas, sudeste paraense, em uma região próxima à Vila Palmares II, foi encontrado e removido pelos bombeiros na tarde desta quinta-feira (2). O rapaz havia sumido na manhã do dia 1º deste ano, por volta de 9h, logo após um mergulho com amigos.

De acordo com testemunhas, o rapaz tentava atravessar o Rio Parauapebas quando desapareceu. José William estava passando a virada de ano novo no local e decidiu tomar banho de rio com os amigos, conforme relataram as testemunhas. Os jovens resolveram, então, cruzar o rio para comprar cigarro em um comércio situado do lado oposto. Um dos jovens que acompanhava a vítima conseguiu atravessar e chegar a margem do rio, mas José William acabou se afogando durante a travessia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP) fez buscas no local no mesmo dia do desaparecimento do rapaz, mas não conseguiu encontrar o corpo. José William foi achado por volta de 17h30 desta quinta-feira e encaminhado no começo da noite ao Instituto Médico Legal (IML) da localidade. Natural de Pedro do Rosário, município do estado do Maranhão, ele prestava serviços de roçagem e limpeza em residências de Parauapebas.

