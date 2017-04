Bombeiros fazem buscas por jovem que desapareceu no rio Tapajós em Santarém

Segundo o Corpo de Bombeiros, jovem de 17 anos estava com amigos na balsa do Terminal Fluvial Turístico (TFT), no Centro. Ele desapareceu na tarde desta sexta-feira (31).

equipe do Corpo de Bombeiros iniciou buscas por um jovem de 17 anos que desapareceu no rio Tapajós, em frente a Orla de Santarém, oeste do Pará, na tarde desta sexta-feira (31).

De acordo com informações dos Bombeiros, o jovem identificado como Flávio Coelho estava com outros dois amigos na balsa do Terminal Fluvial Turístico (TFT) quando caiu no rio. Os amigos ainda pularam na água na tentativa de fazer o resgate, mais não conseguiram. Um consegiu nadar até à margem e outro foi socorrido por um pescador. Desde então, Flávio não foi mais visto.

Segundo familiares, os jovens são estudantes da escola Frei Othmar. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros já foram acionados. Equipes da Capitania Fluvial e da Polícia Militar também ajudam nas buscas. Ainda não se sabe como aconteceu o incidente.

