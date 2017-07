Bombeiros investigam a causa de incêndio no centro comercial de Castanhal

Duas lojas pegaram fogo no início da manhã deste domingo, 2. Bombeiros suspeitam que um curto-circuito teria iniciado as chamas dentro de um depósito.

O Corpo de Bombeiros investiga a causa que teria iniciado o incêndio em uma loja no centro comercial de Castanhal, no nordeste do Pará, na manhã deste domingo (2). As chamas consumiram uma loja por completa e deixou outra parcialmente destruída.

Segundo o comandante Olímpio, não tem como determinar o que poderia ter causado o incêndio, no entanto, de acordo com as características do fogo e o local onde se iniciou, a primeira hipótese é de curto-circuito na rede elétrica.

“O que é comum que aconteça numa região como esta, que não se tem o risco mais elevado a outro tipo de combustível é justamente esse o risco de fenômeno termoelétrico, no caso um curto-circuito. Ainda há de se pesquisar se isso eventualmente aconteceu, neste caso”, explicou o bombeiro, informando que o resultado da perícia técnica será concluído em 15 dias.

O comandante do Corpo de Bombeiros alerta que os comerciantes precisam respeitar as medidas que os órgãos de seguranças e arquitetônico apresentam no momento em que o empreendimento está sendo construído para evitar que acidentes como este sejam evitados e também não ganhem proporções maiores.

“A preocupação deve ser em todo um conjunto, de toda a sociedade. Essencialmente por conta deste caso, onde as lojas são germinadas, uma do lado da outra, a preocupação deve ser de todo um conjunto, de todo o comércio. A preocupação com o cumprimento das determinantes de contra incêndio, de contra o pânico do Corpo de Bombeiros, a obediência ao projeto arquitetônico feito pelo engenheiro civil, pelo engenheiro eletricista, e assim por diante. Para que tenhamos aumentada a questão da segurança e, logicamente, diminuindo o risco”, concluiu.

