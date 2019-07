Bombeiros localizam corpo de homem que naufragou enquanto ia para festa no oeste do Pará

Naufrágio aconteceu na zona ribeirinha de Oriximiná na noite de sábado (13) e o corpo foi encontrado nesta segunda-feira (15).

Corpo foi levado de lancha para o centro de Oriximiná — Foto: Bombeiros Civis de Oriximiná/Divulgação

O corpo de um homem que desapareceu no rio em Oriximiná, no oeste do Pará, foi encontrado pela Brigada de Bombeiros Civis na manhã desta segunda-feira (15) na zona ribeirinha do município. O desaparecimento foi registrado na noite de sábado (13) após naufrágio.

De acordo com a brigada, o naufrágio aconteceu por volta das 19h30 entre as comunidades Achipicá e Xiriri enquanto dois homens iam para festa. A embarcação teria naufragado a 100 metros da margem. Uma das vítimas ficou agarrada a um tronco de árvore e foi resgatada na manhã de domingo (14).

Como a segunda vítima não foi localizada, o homem resgatado foi até a delegacia registrar o caso e pediu auxílio à brigada para iniciar operação de buscas. Os bombeiros iniciaram as buscas no mesmo dia.

O corpo do homem foi encontrado entre as comunidades Camixá e Tapichauá e levado ao necrotério do hospital municipal para exames cadavéricos para depois ser liberado à família para velório e sepultamento.

Por G1 Santarém — Pará

