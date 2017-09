Bombeiros recebem em média 12 chamados por dia para conter queimadas na região

Só de agosto até o dia 10 de setembro, já foram 116 chamados. No verão, o número de ocorrências chega a duplicar em comparação com o inverno.

As queimadas em áreas de floresta e em terrenos baldios têm mobilizado com frequência o efetivo do Corpo de Bombeiros de Santarém, oeste do Pará. Só de agosto até o dia 10 de setembro desde ano, já foram 116 chamados. Os militares são acionados em média 12 vezes por dia para conter fogo em áreas de vegetação.

Segundos os Bombeiros, no período do verão, o número de ocorrências chega a duplicar em comparação ao inverno. A maioria das queimadas são provocadas pela ação humana e outras, por ações criminosas, o que causam consequências sérias para o meio ambiente. O calor forte e a temperatura elevada também contribuem para as ocorrências.

Os incêndios descontrolados e as queimadas irregulares na região, além de causarem danos ao meio ambiente, como destruição de árvores e morte de animais, precisam de um empenho maior dos bombeiros e viaturas. As equipes ficam por várias horas em uma área, enquanto que poderiam estar prestando ajuda em outros casos, dependendo da necessidade.

Crime ambiental

Queimar é crime ambiental. A Lei 9605, de 1998 prevê prisão e multa aos responsáveis. A fumaça é muito danosa à saúde, principalmente para crianças e idosos, além de prejudicar a atmosfera, por danificar a camada de ozônio. Órgãos ambientais defendem que não há necessidade de queimar, pois há alternativas corretas e legais que podem ser utilizadas.

Orientações e cuidados

O Corpo de Bombeiros faz um monitoramento com o objetivo de prevenir queimadas tanto na área urbana, quanto na área rural do município. Os Bombeiros também alertam os moradores sobre os perigos de limpar terrenos com fogo. Além de ser crime ambiental, a baixa umidade faz com que os focos de incêndio se espalhem mais rápido.

Evite limpar terrenos com fogo

Evite descuidos que possam causar incêndio

Não deixar algo com fogo perto de áreas de vegetação

Evitar queimar lixo no quintal de casa

Aos fumantes, evitar jogar a bagana de cigarro acesa

Tenha cuidado e oriente crianças a não brincar com fogo

Evite fazer queimadas urbanas e florestais sem autorização

Faça aceiro para queimadas controladas em roçados

Terrenos com mato devem ser roçados, nunca queimados

Denúncias e chamados

O Corpo de Bombeiros orienta a população a denunciar quem esteja ateando fogo de forma irregular em áreas de vegetação. Os chamados em Santarém são feitos ao Núcleo Integrado de Operações (Niop), por meio do 190 e passam por uma checagem e depois os Bombeiros são acionados para atender a ocorrência com toda rapidez, dependendo do local ou região.

