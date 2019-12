Bombeiros resgatam 5 que caíram com carro em vala de escoamento de água em Sinop

O sargento do Corpo de Bombeiros, Pedro Ribas, confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que um homem, de 48 anos, uma mulher, de 56 anos, e três adolescentes, de 17 e 14 anos, foram retirados de um Fiat Palio branco, que caiu numa valeta de escoamento de água, na avenida Perimetral Sul, na região do bairro Habitar Brasil, hoje, por volta das 8h.

“Foi necessário uso de escada e maca tipo cesto para içar aproximadamente 5 metros de altura com as vítimas imobilizadas. A sorte é que o carro ficou normal. Se tivesse capotado, é possível que algumas delas tivessem morrido afogadas. Tinha uma lâmina de 60 centímetros de água. O trabalho durou cerca de uma hora e contou com a participação de oito militares”, disse Ribas.

O militar explicou ainda que o motorista e os outros quatro ocupantes foram encaminhados ao Hospital Regional para avaliação médica mais detalhada. Eles não corriam risco de morte.

Ainda não há detalhes do que pode ter provocado a saída do veículo da avenida. A Polícia Militar esteve no local para registrar o boletim de ocorrência e apontar as responsabilidades pelo acidente.

O carro ficou completamente danificado e foi retirado da valeta com auxílio de um guincho.

Só Notícias/Cleber Romero

29/12/2019 12:00

