Bombeiros resgatam com vida criança dentro de poço em Santarém

Bombeiros e moradores trabalharam juntos na escavação para resgatar o menino — Foto: Jaderson Moreira/TV Tapajós

Bombeiros resgatam com vida criança que caiu dentro de poço na ocupação Vista Alegre do Juá, em Santarém

Acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (17). Operação de resgate durou cerca de 25 minutos.

Homens do do 4º Grupamento der Bombeiros Militar (4º GBM) de Santarém, oeste do Pará, conseguiram resgatar por volta das 15h50 desta quarta-feira (17), um menino de 5 anos de idade, que havia caído dentro de um poço em construção na ocupação Vista Alegre do Juá.

O acidente aconteceu depois das 15h, quando Sandro Walber brincava às proximidades do poço e ao pular a cerca, acabou caindo no buraco que estava aberto. Moradores das proximidades e familiares acreditam que a criança estava correndo atrás de uma pipa.

“Eu estava em casa e ele estava brincando lá frente, de repente ele saiu. Passou uns minutos e já vieram uns meninos dizendo, ‘olha, seu menino caiu lá no buraco’. Eu corri pra lá e quando a vi a situação eu me desesperei, porque nunca tinha visto uma coisa dessas. Graças a Deus os vizinhos chamaram logo o socorro”, contou Zenida Mota, avó do menino.

Informações preliminares são de que o menino, de apenas 5 anos de idade, estaria brincando às proximidades de onde um poço estava sendo cavado. A terra que estava ao redor começou a cair para dentro do buraco, em cima da criança, o que causou pânico nos moradores que logo acionaram o Niop.

Equipes de duas viaturas dos bombeiros foram enviadas para a atuação do resgate, uma vez que a ação precisava ser rápida. A operação de resgate durou cerca de 25 minutos.

“As guarnições tanto de incêndio quanto de salvamento foram acionadas para fazer o resgate dessa criança que estava em risco de soterramento. A equipe veio e tomou todas as providências, como o isolamento da área, e graças a Deus conseguimos fazer o resgate com êxito. É uma situação difícil, bem delicada, porque envolve questões que não estão no nosso controle, como sedimento do solo, tínhamos aqui um militar brequiano, o cabo Jeferson que ajudou a fazer toda a avaliação da cena e da segurança. É uma ação em conjunto, pois se não for assim, não tem êxito”, contou o sargento Jânio Jesus.

Segundo o sargento, logo após a chegada ao logo, teve contato com a criança quer estava consciente do risco, esboçou choro, mas os bombeiros conseguiram com técnica minimizar a tensão. O buraco tinha cerca de 1,60m de profundidade, e já havia início de soterramento.

Moradores ajudaram os bombeiros a retirar a terra para resgatar o menino de dentro do poço. Uma equipe do Samu já aguardava no local com balão de oxigênio para os primeiros socorros. A Polícia Militar garantiu o isolamento da área para o trabalho de resgate da criança.

O menino foi levado para o Pronto Socorro Municipal de Santarém.

Quadro clínico

Por meio de nota, o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) informou que recebeu na tarde de hoje (17), uma criança vítima de soterramento, após cair em um poço.

Sandro Walber está no setor de estabilização pediátrica. Recebeu atendimento médico e aguarda para realizar vários exames de imagens. “A criança ficará em observação por 24 horas no setor semi intensivo. O quadro do paciente é estável até o momento”, informou o HMS.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA *Colaborou Jaderson Moreira, da TV Tapajós

