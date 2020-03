Bombeiros retiram carro de homem que morreu após cair na Usina Hidrelétrica de Tucuruí

Carro ficou a 10 metros de profundidade (Foto:Divulgação Bombeiros)

O advogado e professor Divandro Krause, morreu na noite da segunda-feira (9)

O advogado e professor Divandro Krause morreu, na noite da segunda-feira (9), após o carro que ele conduzia cair no Lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no sudeste paraense, às margens da rodovia PA 263. O veículo foi retirado do lago no final da tarde desta terça (10), e encaminhado para a Seccional de Tucuruí, onde o inquérito foi instaurado. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

De acordo com informações da PC, o acidente aconteceu por volta das 21h30. Testemunhas informaram que o veículo estava parado próximo ao lago, e de repente, acelerou e caiu no local, em uma profundidade de cerca de 10 metros. Após cerca de três horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros conseguiu retirar o corpo da vítima, que estava sozinha no momento do acidente, de dentro do veículo.

Somente no final da tarde desta terça (10), o carro foi retirado do lago, após várias horas de trabalho. Foi necessário o auxílio de um guindaste para remover o veículo do local, devido à grande profundidade em que ele se encontrava. O veículo foi levado para a Seccional de Tucuruí, onde será periciado nesta quarta-feira (11). O corpo da vítima já passou por perícia, e a Polícia Civil aguarda o resultado do exame para prosseguir as investigações.

Divandro Krause Divandro Krause (Foto:Reprodução)

Segundo o Delegado de Polícia Civil Rommel Souza, a Polícia trabalha com várias linhas de investigação, inclusive a de suicídio. “Mas não é o momento de descartar nenhuma possibilidade”, explicou o delegado. Alguns equipamentos e objetos pessoais foram localizados no carro, e pessoas próximas a vítima serão ouvidas nas próximas horas. Divandro deixa dois filhos.

Leia Tamém:Professor é a vítima fatal de acidente com carro no lago da Usina de Tucuruí

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...