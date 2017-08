Bombeiros retomam buscas de vítimas de naufrágio na Bahia

Entre as vítimas levadas para Santo Antônio de Jesus estão Darlan Queiroz Reis Julião, Dulciana dos Santos Queiroz e Dulcelina Machado dos Santos. Neto, mãe e avó foram reconhecidos por familiares. Os corpos foram liberados e serão enterrados nesta sexta (25) no Cemitério Municipal de Mar Grande, em Vera Cruz.

A embarcação, com capacidade para 162 passageiros, levava um total de 124 pessoas, entre elas quatro tripulantes e quatro policiais militares. Até esta noite, 91 pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas a unidades de saúde da região.

Corpo de Bombeiros, polícia militar, civil, federal e a Marinha retomam na manhã desta sexta-feira (25) as buscas por possíveis novas vítimas do naufrágio da lancha Cavalo Marinho I, que tombou na manhã de quinta-feira (24) na baía de Todos-os-Santos deixando 18 mortos.

