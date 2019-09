Bombeiros tentam socorrer, mas mulher morre após se jogar do alto de prédio em Belém

(Foto:Reprodução)-O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta segunda-feira (2) para atender um chamado de moradores da rua João Balbi, no bairro de Nazaré, em Belém.

Uma mulher jovem, seminua, que estava horas no alto de um prédio, caminhando de um lado para o outro e falando frases aparentemente desconexas, atirou-se do 12º andar e morreu, por volta das 15 horas. Ela chegou a receber os primeiros-socorros no local, mas o estado de saúde já era crítico.

O quarteirão foi isolado e, além do Corpo de Bombeiros, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) também estava no local da ocorrência.

Já circula nas redes sociais o vídeo da jovem mergulhando em direção ao chão, mas dada a natureza do conteúdo e em respeito aos familiares e amigos o portal OLiberal.com optou por não divulgá-lo.

Segundo amigos da vítima, que entraram em contato com O Liberal, a jovem tinha histórico de depressão e tomava medicamentos controlados.

Setembro Amarelo e Centro de Valorização da Vida (CVV)

Setembro marca o mês de prevenção ao suicídio, e é chamado de “setembro amarelo”, como forma de atenção.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos, e cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida no mundo, todos os anos.

O CVV é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública Federal, desde 1973.

Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato.

Os atendimentos podem ser feitos por telefone ou pela internet, 24 horas por dia.

