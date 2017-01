Bombeiros tiram seis corpos de hotel soterrado na Itália

O Rigopiano fica na cidade de Farindola, na região de Abruzzo, centro da Itália, em plena cordilheira dos Apeninos, espécie de espinha dorsal que corta a península no sentido norte-sul. Essa zona do país tem sido afetada por constantes terremotos desde o último dia 24 de agosto, quando um tremor devastou a cidade de Amatrice e deixou 299 mortos.

O balanço oficial contabiliza até o momento nove mortos e 11 sobreviventes, incluindo dois que escaparam da avalanche por estarem do lado de fora do hotel no momento da tragédia. Ainda falta encontrar 17 pessoas e identificar 22, número que também inclui três dos corpos removidos nesta segunda.

Os restos mortais de quatro dos corpos pertencem a duas mulheres e dois homens, e os de uma delas estavam em uma sala próxima à zona da cozinha e do bar, onde se concentrava a maior parte dos hóspedes da estrutura. Um dos corpos já havia sido localizado no fim de semana, mas os outros foram encontrados apenas nesta segunda.

Os bombeiros da Itália removeram nesta segunda-feira (23) os corpos de mais seis vítimas da avalanche que destruiu o hotel Rigopiano, no centro do país.

