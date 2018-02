Boneco gigante de Jair Bolsonaro chama a atenção em Belém

(Foto: divulgação) – Correligionários do deputado federal e pré-candidato a presidente da República Jair Bolsonaro ergueram um boneco gigante do parlamentar em Belém, próximo ao Hangar, na tarde de ontem (19). De acordo com informações da assessoria de um dos grupos ligados ao parlamentar, o boneco tem 12 metros de altura e o valor para confecção foi conseguido através de coleta entre os membros.

A ação fez parte de um movimento a favor do voto impresso em papel nas eleições 2018. O boneco e o manifesto devem percorrer as principais cidade do Pará.

A proposta de voto impresso ainda não será colocada em prática no pleito deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) chegou a determinar que apenas 5% dos dispositivos de votação teriam a impressora, no entanto, a Procuradoria Geral da República anunciou que o artigo proposto por Bolsonaro e aprovado no Legislativo contraria a Constituição, e pediu que fosse declarado nulo.

(DOL)

