Bonner e Fátima Bernardes anunciam fim do casamento

Um dos casais mais admirados da TV brasileira, William Bonner e Fátima Bernardes anunciaram, nesta segunda-feira (29), que estão se separando.

Os jornalistas anunciaram a triste novidade através de seus respectivos perfis no Twitter. Uma mensagem padrão foi divulgada nas contas dos funcionários da TV Globo no microblog.

“Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre. Fátima e William”, diz o comunicado.

Rumores de que o relacionamento de Bonner e Fátima não ia bem começaram a circular no começo do ano, mas eles nunca comentaram o assunto em público.

A dupla começou a namorar em 1989 após se aproximarem nos bastidores do “Jornal Nacional” onde trabalhavam como repórteres. Os veteranos se casaram em menos de um ano.

Em 1997, Fátima deu à luz aos trigêmeos do casal: Laura, Vinícius e Beatriz. Ao voltar da licença-maternidade, passou a dividir a banca do “JN” com o marido até 2011 quando trocou o Jornalismo pelo entretenimento.

Famosidades

WALLACE CARVALHO

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...