Borracheiro Morre Atropelado ao Consertar Caminhão em Moraes Almeida

O borracheiro Luiz Henrique da Conceição Lima, de 21 anos , morreu na tarde desta quinta-feira (26) no momento em que consertava um pneu de caminhão, no Distrito de Moraes Almeida no município de Itaituba- PA.(Foto:WhatsApp)

Segundo informações de pessoas que presenciaram o acidente, a vítima tinha acabado de concertar o pneu do caminhão, sendo que em determinado momento “Luiz Henrique” foi tirar o macaco e assim liberar o caminhão, como o caminhão não estava engatado, começou a andar, neste momento Luiz tentou sair de baixo do caminhão, momento que acabou se atrapalhando e o caminhão passou por cima dele.

Veículo atingiu o tórax da vítima, que foi resgatada já sem vida.

Informações que o corpo da vitima foi transladado para o município de Trairão onde será sepultado.

A Policia vai investigar as reais causas do acidente.

Por Jornal Folha do Progresso

