Botafogo derrota o Internacional e entra no G6 do Campeonato Brasileiro

O Botafogo segue firme na briga por uma vaga na Libertadores. Em partida disputada na noite desta quarta-feira, na Arena Botafogo, na Ilha do Governador, o Alvinegro carioca derrotou o Internacional por 1 a 0, gol marcado por Sassá, de pênalti. O resultado fez o Botafogo chegar aos 47 pontos ganhos e agora ocupa a quinta posição na classificação do Campeonato Brasileiro. A derrota manteve o Inter na zona do rebaixamento. O time gaúcho ocupa a 17ª colocação com 33 pontos ganhos.

O resultado fez justiça ao Botafogo que mostrou mais ambição ofensiva do que o adversário e procurou o gol durante os 90 minutos. O Inter entrou disposto a não perder, mas acabou sofrendo mais uma derrota na competição.

Na próxima rodada, o Botafogo vai receber o Atlético-MG, na Arena Botafogo, na Ilha do Governador. O Inter vai encarar o Flamengo, no Beira Rio, em Porto Alegre.

O jogo – Os primeiros minutos foram marcados por muita disputa no meio-campo e poucos lances da área.O primeiro ataque do Botafogo aconteceu aos cinco minutos quando Neilton investiu pela esquerda e cruzou para a entrada de Vinicius Tanque, mas o atacante não conseguiu chegar na bola. O Inter mantinha apenas Vitinho na frente, muito preocupado em bloquear as investidas da equipe carioca. Aos 11 minutos, Rodrigo Lindoso arriscou de longe e a bola encobriu o travessão de Danilo Fernandes.

O Botafogo seguia controlando as ações, mas não conseguia criar condições para concluir. Só depois dos 15 minutos é que o Inter passou a adiantar seus jogadores e passar a trocar passes no campo adversário, mesmo sem qualquer profundidade.

O atacante Vitinho, revelado pelo time carioca, era muito vaiado sempre que tocava na bola.

O primeiro chute da equipe gaúcha só aconteceu aos 22 minutos em conclusão de Rodrigo Ferrareis, mas a bola desviou na zaga e saiu para escanteio.

Aos 30 minutos, o Botafogo criou a primeira chance de gol em chute forte de Dudu Cearense que obrigou Danilo Fernandes a uma grande defesa, espalmando para escanteio. Na cobrança, o time alvinegro teve a chance de marcar, mas Dudu Cearense, de costas, acabou salvando o Inter, ao desviar, involuntariamente, um chute de Joel Carli que tinha a direção do gol.

O Inter respondeu com um chute muito perigoso de Valdívia que passou muito perto da trave esquerda de Sidão. Aos 36 minutos, o Alvinegro de General Severiano desperdiçou outra grande oportunidade. Alemão lançou Neilton que ganhou de Ceará, entrou na área e chutou para fora, na saída do goleiro colorado.

O Botafogo voltou para o segundo tempo com Rodrigo Pimpão e Sassá nas vagas de Dudu Cearense e Vinicius Pimpão. O time carioca passou a atuar com três atacantes. O primeiro momento de perigo foi causado pelo Internacional quando Vitinho recebeu na intermediária e arriscou de fora da área, mas a bola encobriu o travessão defendido por Sidão.

O jogo ficou mais equilibrado com as duas equipes buscando o gol, apesar da pouca inspiração dos atacantes. Aos onze minutos, William chutou rasteiro e Sidão fez boa defesa.

Apesar das mudanças, o Botafogo não conseguia chegar na área do Inter com troca de passes, porque Camilo recebia marcação individual e não conseguia distribuir o jogo.

Aos 20 minutos, Vitinho arrancou desde o meio de campo, se livrou de dois marcadores e bateu rasteiro, mas Sidão fez grande defesa e impediu o primeiro gol do Inter. O time gaúcho teve outra chance aos 25 minutos quando Sassá falhou ao tentar chutar na entrada da área e a bola sobrou para Vitinho que bateu por cima. O Botafogo respondeu com um contra-ataque rápido e a bola acabou nos pés de Rodrigo Pimpão que teve o seu chute bloqueado pelo goleiro Danilo Fernandes, que usou o pé direito para salvar a sua equipe.

A partida ficou aberta com os dois times procurando o gol, mas encontrando pela frente defesas

Aos 39 minutos, o Botafogo marcou o primeiro gol. Sassá foi lançado na esquerda e acabou derrubado por Eduardo na pequena área. O árbitro marcou pênalti que Sassá converteu, sem dar chance ao goleiro Danilo Fernandes. O atacante alvinegro marcou seu 11º gol na competição.

Desesperado, o Inter partiu para buscar o empate, mas o Botafogo soube segurar o resultado.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Satiro Sodré/assessoria)

