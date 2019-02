Botafogo e Vasco ficam no empate em primeiro clássico da Taça Rio

Na estreia da Taça Rio, Botafogo e Vasco empataram por 1 a 1, neste sábado, no Nilton Santos. Com o resultado, as duas equipes ficam com um ponto em seus respectivos grupos.

O clássico teve dois tempos distintos. No primeiro, o Vasco foi superior e abriu o placar com Yago Pikachu. Na etapa final, o Botafogo foi melhor e chegou ao empate com Marcelo Benevenuto.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Boavista, em São januário, no sábado. No mesmo dia, o Botafogo enfrenta o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.

O jogo – As duas equipes começaram a partida buscando pressionar a saída de bola do rival. O Vasco teve mais sucesso e abriu o placar aos seis minutos. Após roubada de bola, Cáceres cruzou para Yago Pikachu. O meia cabeceou, viu Gatito Fernández fazer a defesa, mas pegou o rebote para mandar para a rede.

O revés foi sentido pelos alvinegros, que viram o Vasco crescer e quase chegar ao segundo gol aos oito minutos. Rossi tocou para Maxi López na área e o atacante finalizou para grande defesa de Gatito Fernández.

Depois disso, o Botafogo conseguiu se reequilibrar e passou a marcar melhor os cruzmaltinos. Aos poucos, os alvinegros passaram a buscar o ataque com mais intensidade. Aos 25 minutos, os botafoguenses quase empataram quando Erik foi lançado na área, mas finalizou pela linha de fundo.

Com o passar do tempo, o Vasco tentava administrar o resultado com muito toque de bola. O Botafogo tinha dificuldade em transpor a marcação cruzmaltina e não incomodava Fernando Miguel. Nos minutos finais, os vascaínos ainda assustaram em duas oportunidades, mas acabou pecando no passe final. Mesmo assim, a equipe de São Januário foi para o intervalo a frente no placar no Nilton Santos.

No segundo tempo, o clássico retornou equilibrado. O Vasco seguia sendo mais organizado, mas continuava errando no setor ofensivo. O Botafogo tinha mais posse de bola, só que chegou ao empate em um lance de sorte, aos oito minutos. Após cobrança de escanteio, Maxi López resvalou na bola, que foi em direção a Marcelo Benevenuto. O zagueiro só escorou com a cabeça e pegou o goleiro Fernando Miguel de surpresa.

O gol fez o Botafogo crescer na partida. Tanto que os alvinegros quase viraram aos 20 minutos, quando Gustavo Ferrareis recebeu passe na área e chutou na trave. O Vasco respondeu em chute da entrada da área de Bruno César, que foi pela linha de fundo. Só que os donos da casa continuavam melhores e quase marcaram aos 28 minutos. Gabriel aproveitou cruzamento e cabeceou em cima de Fernando Miguel, que fez grande defesa para salvar os cruzmaltinos.

A partir dai, o clássico ganhou em emoção, com as duas equipes voltadas para o ataque. Tanto Botafogo quanto Vasco davam espaço ao adversário e criavam boas chances de marcar.

Nos minutos finais, os jogadores das duas equipes pareceram sentir o cansaço e diminuíram o ritmo. Assim, o clássico permaneceu empatado até o apito final.

Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

