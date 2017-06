Botafogo e Vitória empatam pela Série A do Brasileiro

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria/Satiro Sodre/arquivo) – Vitória e Botafogo empataram por 2 a 2, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Barradão, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro saiu na frente e abriu uma vantagem de dois gols no primeiro tempo, mas o time baiano soube reagir na etapa final e conseguiu a igualdade no marcador.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos nove pontos e ocupa, provisoriamente, a 12ª colocação, e somou o quarto jogo seguido sem triunfar no Brasileirão. O Vitória agora soma cinco pontos e segue na zona do rebaixamento, na 18ª posição. Os gols foram marcados por Bruno Silva para o Glorioso, enquanto Gabriel Xavier e Kieza anotaram para a equipe baiana.

O placar fez justiça ao desempenho das duas equipes. O Botafogo foi melhor no primeiro tempo, mas permitiu a reação da equipe da casa, que esteve muito perto de conquistar a virada no marcador. Na próxima rodada, o Vitória vai visitar o Atlético-GO, no Serra Dourada. O Glorioso vai encarar a Chapecoense, na Arena Condá.

O Vitória iniciou a partida buscando pressionar o Botafogo e quase abriu o placar aos dois minutos. David chutou da entrada da área e acertou a trave. No entanto, os alvinegros conseguiram segurar o ímpeto dos donos da casa.

Aos poucos, o Botafogo equilibrou o confronto e teve sua primeira chance aos 21 minutos. Thallyson tentou o recuo de peito, mas deu para Bruno Silva. O volante ficou de frente para Fernando Miguel e tentou de cobertura, mas colocou para fora.

Melhores em campo, os cariocas chegaram ao gol aos 30 minutos. Após cruzamento pela esquerda, Thallyson falhou e a bola chegou para Bruno Silva. Desta vez, o volante não desperdiçou a chance e colocou no fundo da rede.

O revés foi sentido pelo Vitória, que errava muito no setor defensivo. Tanto que, aos 32 minutos, Fred recuou mal e viu Rodrigo Pimpão ficar com a bola. O atacante passou por Fernando Miguel e finalizou, mas viu Kanu salvar os baianos em cima da linha.

O panorama da partida permaneceu igual até os 42 minutos, quando o Botafogo marcou o segundo gol no Barradão. Após cobrança de falta na área, Fernando Miguel espalmou para o lado, mas Bruno Silva estava atento e cabeceou para a rede.

Nos minutos finais, o Vitória se lançou ao ataque para tentar diminuir o prejuízo. Aos 45 minutos, Thallyson cruzou pela esquerda para Neilton. O atacante cabeceou na pequena área, só que mandou por cima do travessão. Assim, os cariocas foram para o intervalo com boa vantagem no placar.

O time baiano voltou mais agressivo e, logo aos quatro minutos, marcou o primeiro gol. Davi ganhou a disputa com Arnaldo e lançou para Gabriel Xavier, que tocou na saída de Gatito Fernández.

O Botafogo tentou responder com uma bomba de Matheus Fernandes, que o arqueiro do Vitória espalmou para escanteio. Logo depois, o goleiro baiano voltou a brilhar, defendendo um chute forte de João Paulo, depois de bom passe de Rodrigo Lindoso.

O técnico Gallo tentou aumentar o poder ofensivo da equipe, trocando o volante Uillian Correia pelo meia Yago. O jogo ficou equilibrado, com as duas equipes atuando de forma aberta e procurando o gol.

Aos 27 minutos, Rodrigo Pimpão fez boa jogada pela direita e cruzou fechado, mas Patrick impediu que a bola chegasse ao atacante Roger.

Aos 30 minutos, o Vitória chegou ao empate. Após investida pela esquerda, a bola foi cruzada para André Lima, que concluiu. A bola desviou em Igor Rabello e ficou fácil para Kieza só empurrar para as redes.

Depois do empate, Jair Ventura colocou o meia argentino Montillo no lugar do volante Rodrigo Lindoso. Na sua primeira participação, Montillo enfiou para Pimpão, que chutou cruzado, mas Fernando Miguel desviou para escanteio.

Aos 36 minutos, Patrick arrancou do seu campo, se livrou de três marcadores e chutou com grande perigo, mas a bola saiu. Aos 40, foi a vez de Rodrigo Pimpão cruzar e Roger cabecear para boa defesa de Fernando Miguel. Nos acréscimos, Gabriel Xavier reclamou da arbitragem e recebeu cartão vermelho.

