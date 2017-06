Botafogo-PB vence o Remo e encosta nos líderes da Série C

Fonte: Gazeta Esportiva – Não foi fácil, mas o Botafogo fez o dever de casa e venceu o Remo nesta quarta-feira, por 3 a 2, no Estádio Almeidão, pelo fechamento da sexta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C.

O Alvinegro da Estrela Vermelha saiu na frente logo aos três minutos com Dico. Pouco depois, a tarefa ficou ainda mais complicada para os visitantes quando Tsunami acabou expulso. Mesmo cum a mais, o Bota acabou se complicando ao conceder um pênalti por um toque de mão, convertido por Nino Guerreiro.

Na etapa final, o Botafogo conseguiu retomar a vantagem com mais um gol relâmpago, desta vez de Roger Gaúcho. Pouco depois, magno ampliou para o Bota e, por fim, já aos 43 minutos, Leandro Silva descontou.

O resultado não alterou a posição das duas equipes na tabela de classificação. Entretanto, com 11 pontos e na terceira colocação, o Belo tem apenas dois a menos que o líder Fortaleza. O Remo segue com oito pontos, na quarta posição.

O Bota volta a campo pela Terceirona no próximo sábado, quando vai até Aracaju enfrentar o Confiança, no Batistão, a partir das 16h. No mesmo dia, o Remo recebe o Moto Club no Mangueirão, em Belém, às 18h.

