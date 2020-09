Botafogo segura empate com o Vasco e avança na Copa do Brasil

Em clássico sem muita emoção em São Januário, o Botafogo empatou com o Vasco por 0 a 0 e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os alvinegros esperam o sorteio para saber quem será seu adversário na próxima fase.

O Botafogo se manteve bem organizado e pouco sofreu com o ataque do Vasco. Os cruzmaltinos, mesmo precisando do resultado, tiveram muita dificuldade em passar pela marcação alvinegra.

O jogo – Com a necessidade da vitória, o Vasco buscou o ataque desde os primeiros minutos, mas parava na boa marcação do Botafogo. Os alvinegros avançavam com cautela, só que não levavam perigo ao gol cruzmaltino.

O clássico ficou concentrado entre as intermediárias, com as duas equipes preocupadas em não dar espaço ao adversário. O Vasco só conseguiu assustar aos 37 minutos, em chute de longe de Andrey.

Nos minutos finais, o Vasco continuou tendo dificuldade na criação e pouco fez no setor ofensivo. O Botafogo seguiu com a boa marcação e foi para o intervalo mantendo a vantagem no confronto.

No segundo tempo, os donos da casa logo criaram boa chance aos dois minutos, em chute de Andrey. Gatito Fernández defendeu em dois tempos. Depois foi a vez de Benítez assustar também em chute de fora da área.

Aos poucos, o Vasco aumentou a pressão e quase marcou aos 26 minutos. Após tabela entre Ygor Catatau e Benítez, a bola chegou em Marcos Júnior, que chutou em cima da zaga. O Botafogo só respondeu aos 32, em falta cobrada por Honda que passou próximo do travessão.

Na parte final, os ânimos ficaram mais exaltados em alguns momentos. No entanto, o Botafogo manteve a boa marcação e segurou o resultado para garantir a classificação em São Januário.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Vitor Silva/ass)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...