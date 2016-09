Botafogo surpreende e derrota o Cruzeiro em pleno Mineirão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria)- Não era isso que imaginava o torcedor do Cruzeiro quando saiu de casa, na tarde deste domingo, para acompanhar o duelo contra o Botafogo, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o grupo de Mano Menezes vinha em uma série de sete jogos sem uma derrota e em crescimento no torneio nacional. O time da estrela solitária, porém, não tomou conhecimento disso e, em Belo Horizonte, venceu bem por 2 a 0, com gols de Canales e Camilo.

O resultado deixa o clube carioca na oitava colocação, com 35 pontos. Já a Raposa perde uma posição e cai para o 13º lugar, com 29.

Quem esperava uma partida disputada no Mineirão, até pela lembrança da partida pela Copa do Brasil, vencida por 5 a 2 pelo Cruzeiro, se decepcionou. O jogo em certos momentos foi ruim, truncado, com poucas oportunidades claras de gol. O Botafogo, no entanto, foi mais eficiente e, mesmo com as raras oportunidades que teve, conseguiu marcar os tentos necessários para levar na mala os três pontos na tabela do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro se prepara agora para enfrentar o São Paulo, na próxima quinta-feira, no Morumbi, às 21h (de Brasília), em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo terá menos tempo de descanso e recebe o Santos, no Rio de Janeiro, na quarta-feira, às 19h30.

Primeiro tempo com poucas chances e fraco tecnicamente

O jogo começou frio. O Cruzeiro tentava se impor, por jogar em casa, enquanto o Botafogo se segurava como podia. Para se ter uma ideia, as equipes não criaram chances claras nos primeiros 10 minutos de jogo e o destaque, até este momento, era apenas um lençol aplicado por Robinho em um marcador alvinegro.

A melhor chance do jogo aconteceu somente aos 15 minutos. Após falta em Neilton, Emerson soltou uma pancada de fora da área. A bola tirou tinta da trave e foi para fora.

O Cruzeiro seguia tentando penetrar na área e criar jogadas, mas encontrava o Botafogo mais fechado. A equipe carioca, por sua vez, concentrava suas saídas em Camilo e Neilton, mas pouco conseguia fazer também, algo que deixava o confronto equilibrado, mas tecnicamente pouco agradável.

Aos 27, o Cruzeiro conseguiu chegar com um pouco mais de qualidade. Pela esquerda, Edimar fez cruzamento por baixo, a bola, no entanto, passou por toda a zaga na área e foi para fora.

Aos 37, Rafael Sobis cobrou falta com efeito e força no ângulo e Sidão precisou se esticar para conseguir fazer a defesa. O Cruzeiro foi ganhando coragem e força nos momentos finais do primeiro tempo, embora isso tenha se convertido com poucas chances.

Aos 40, Ramon Ábila recebeu bola na área, mas no meio de uma confusão de defensores, a redonda foi para fora, após chute do atacante que foi para a bola desequilibrado.

Os minutos finais mostraram o Cruzeiro bem melhor em campo, já tomando conta do ataque e sendo mais forte no meio-campo. As finalizações dos atacantes, entretanto, não eram com qualidade.

Aos 44, o Botafogo conseguiu um bom contra-ataque. A bola chegou ao atacante Neilton, que finalizou bem, mas encontrou na sua frente Rafael, em grande fase, que fez ótima defesa para deixar a partida empatada.

Botafogo vai ao ataque para levar os três pontos!

O Cruzeiro voltou melhor no segundo tempo. Logo nos primeiros minutos, o time teve duas chances mais claras, ambas com participação do centroavante Ramon Ábila, mas nos dois casos Sidão não foi exigido.

O Botafogo seguia com a proposta inicial de jogo, valorizando a posse de bola sem se descuidar da defesa. A equipe contava bastante com a qualidade técnica de Dudu Cearense e Camilo – atletas mais lúcidos do grupo carioca.

Aos 17, uma das boas chances do Cruzeiro. O argentino Ábila recebeu a bola e conseguiu o drible. Mesmo sem ângulo, o camisa 50 finalizou. O goleiro Sidão fez boa defesa. No lance seguinte, Arrascaeta fez cobrança de falta e, novamente, o arqueiro botafoguense foi exigido e correspondeu.

O Cruzeiro ganhou corpo no jogo e se jogava no ataque, mas era parado pela defesa do Botafogo. A equipe da estrela solitária, por outro lado, tinha a proposta bem trabalhada e conseguiu êxito no contra-ataque. Aos 21, Canales ficou sozinho na área, aproveitando o vacilo celeste, para abrir o marcador.

Depois de sofrer o gol, Mano Menezes mandou seu time para o ataque, colocando Willian na equipe, dando velocidade aos homens de frente.

Não surtiu efeito. Pelo contrário, o time da casa ficou mais exposto e o Botafogo conseguiu sair. Desta forma, em contra-ataque, Camilo recebeu bola na área e ampliou a vantagem.

O final da partida mostrou o Cruzeiro tentando reduzir o prejuízo, correndo atrás de um gol – algo que conseguiu, mas foi parado pela bandeira do auxiliar que errou e invalidou um gol legal de Ramon Ábila.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...