Botafogo vence Flamengo e está na final do Carioca

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Vitor Silva/arquivo) – O Botafogo se classificou para a decisão do Campeonato Carioca ao derrotar o Flamengo por 1 a 0, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Maracanã. Agora, o Alvinegro de General Severiano vai decidir o título estadual com o vencedor do confronto entre Fluminense e Vasco que acontece nesta quinta-feira. O único gol do jogo foi marcado por Luiz Fernando, no primeiro tempo.

O resultado fez justiça ao desempenho do Botafogo que soube superar o adversário, principalmente no primeiro tempo, para buscar a vitória, único resultado que interessava. O Flamengo entrou acomodado e só reagiu no segundo tempo, quando partiu de forma desesperada para buscar o empate que lhe daria a vaga, mas encontrou o Botafogo se defendendo com muita determinação para alcançar o primeiro resultado positivo sobre o rival na atual temporada.

O jogo – A partida começou equilibrada com as duas equipes buscando o ataque. Aos três minutos, Leonardo Valencia arriscou de fora da área e Diego Alves segurou sem problemas. O Botafogo foi o primeiro a criar um momento de perigo. Aos oito minutos, Luiz Fernando desarmou Rhodolfo nas imediações da grande área e chutou com perigo.

Sem muita pressa, o Flamengo tocava a bola, esperando que aparecessem espaços na defesa alvinegra, enquanto o Botafogo, precisando da vitória, assumia uma postura mais agressiva, mas não conseguia criar condições para finalizar com sucesso. Aos 14 minutos, o volante Marcelo arriscou da entrada da área, mas mandou para fora.

Aos 19 minutos, após levantamento na área, o zagueiro Igor Rabello mete a cabeça e obriga Diego Alves a praticar sua primeira grande defesa.

Precoupado com o baixo rendimento ofensivo da sua equipe, o técnico Carpegiani inverteu a posição dos atacantes Vinicius Junior e Lucas Paquetá. Aos 23 minutos, Diego bateu falta, a zaga rebateu mal e Willian Arão aproveitou a sobra para chutar com perigo. Logo depois, o mesmo Arão aparece na área após cobrança de escanteio. O volante rubro-negro cabeceou com muito perigo.

O Flamengo se animou e voltou a ameaçar aos 29 minutos em cabeçada de Réver que Jefferson desviou para escanteio. A partida voltou a ficar equilibrada com as duas equipes se alternando na posse de bola, mas o time dirigido por Alberto Valentim se mostrava um pouco mais objetivo.

Aos 38 minutos, o Botafogo marcou o primeiro gol. Rodrigo Lindoso fez ótimo passe para Marcinho que investiu pela direita e cruzou para Luiz Fernando entrar e tocar para as redes de Diego Alves. Depois do gol, o volante Willian Arão que já vinha sendo vaiado pela torcida do Botafogo, passou a ser vaiado também pela torcida rubro-negra.

O Flamengo voltou modificado para o segundo tempo. O técnico Paulo César Carpegiani tirou os volantes Jonas e William Arão e colocou o volante Cuéllar e o atacante Geuvânio numa tentativa de dar maior poder ofensivo ao time.

E as mudanças tornaram o Flamengo mais agressivo. Aos dez minutos, Vinicius Junior recebeu na esquerda, derivou para o meio e bateu para defesa fácil de Jefferson.

O Botafogo só apareceu na área aos doze minutos em cobrança de falta executada por Renatinho, mas a bola encobriu o travessão defendido por Diego Alves. Um minuto depois, Diego bateu escanteio e Paquetá cabeceou para boa defesa de Jefferson.

O treinador rubro-negro decidiu queimar todas as substuições e colocou o atacante colombiano Marlos na vaga do apagado Lucas Paquetá. Aos 18 minutos, novamente Vinicius Junior assusta Jefferson com um chute perigoso. O Flamengo aumentou a pressão em busca do gol do empate, enquanto o Botafogo não conseguia repetir a boa atuação do primeiro tempo.

Aos 20 minutos, após cruzamento na área, a bola sobra para Vinicius Junior que fura na hora do chute e desperdiça grande oportunidade. A pressão rubro-negra aumentou e o Botafogo não conseguia sair do campo de defesa. O time comandado por Alberto Valentim se limitava a defender a vantagem.

Aos 30 minutos, Everton cruzou da esquerda e Henrique Dourado cabeceou na trave, para desespero da torcida do Flamengo que já contava com o gol.

Depois de mais um susto, o técnico do Botafogo trocou o chileno Leonardo Valencia por Rodrigo Pimpão. E o time de General Severiano criou a primeira grande oportunidade no segundo tempo aos 32 minutos. Após cruzamento na área, Joel Carli desviou, de cabeça, e Luiz Fernando chutou com muito perigo, mas a bola saiu.

O Flamengo respondeu em lance de grande perigo. Diego chutou forte, Jefferson defendeu parcialmente e a bola ficou com Marlos que concluiu, mas a bola desviou na zaga alvinegra e saiu para escanteio.

Preocupado com a pressão adversária, Alberto Valentim trocou o meia Renatinho pelo zagueiro Marcelo Benevenuto.

Aos 38 minutos, novamente Geuvânio, de esquerda, chutou com grande perigo e a bola passou raspando. Aos 43 minutos, Jefferson voltou a salvar o Botafogo, espalmando para escanteio uma cabeçada de Marlos.

Aos 48 minutos, Rhodolfo mandou uma bomba e a bola passou perto da trave esquerda na última chance do Flamengo na partida.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...