Botafogo vence Fluminense e se afasta da zona de rebaixamento

O Botafogo manteve a boa fase no Campeonato Brasileiro e nesta quarta-feira venceu por 1 a 0 o clássico contra o Fluminense, no estádio Luso Brasileiro. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 32 pontos e se afastaram da zona de rebaixamento. Já os tricolores permanecem com 34 e desperdiçaram chance de encostar no G4 da Série A.

No primeiro tempo, as duas equipes sofreram com a marcação adversária e pouco produziram no setor ofensivo. Já na etapa final, o Botafogo veio mais atento e marcou logo no início, com Neilton, para dar a vitória aos alvinegros.

Na próxima rodada, o Botafogo vai reencontrar o Cruzeiro, no domingo, desta vez em Belo Horizonte. Na segunda-feira, será a vez do Fluminense entrar em campo, contra o Atlético-MG, em Edson Passos.

O jogo – A partida começou com o Botafogo buscando pressionar o Fluminense, mas os tricolores conseguiam avançar nos contra-ataques. A primeira chance de perigo aconteceu aos 11 minutos, em um lance sem pretensão. Wellington tentou o cruzamento, mas viu a bola ir no travessão de Sidão.

O único lance de perigo mostrou como estava a partida. O Fluminense tinha mais qualidade quando estava com a posse de bola, mas pouco incomodava Sidão. O Botafogo, com mais posse, sofria com os erros no setor ofensivo.

No meio do primeiro tempo, ao cobrar um tiro de meta, o goleiro Diego Cavalieri sentiu um problema muscular e acabou substituído por Julio Cesar. O Fluminense voltou a criar boa jogada aos 29 minutos, quando Wellington Silva cruzou pela direita, mas Samuel não chegou a tempo para finalizar.

O Botafogo só conseguiu assustar aos 38 minutos. Após cobrança de lateral na área, Camilo, mesmo sem ângulo, chutou forte no travessão de Julio Cesar. A resposta do Fluminense veio somente nos acréscimos, em cabeceio de Henrique que parou em fácil defesa de Sidão. Com isso, o clássico foi para o intervalo com o placar inalterado no Luso Brasileiro.

No segundo tempo, o Botafogo voltou com mais vontade e abriu o placar logo aos quatro minutos. Após bola na área, Bruno Silva tocou, a bola quicou, passou sobre Henrique e chegou para Neilton apenas finalizar para a rede.

O Fluminense não desanimou com o revés e passou a buscar o ataque com mais intensidade. Tanto que aos 14 minutos, Cícero tocou para William Matheus, que acertou a trave de Sidão. No rebote, Gustavo Scarpa tentou a finalização, mas parou na zaga alvinegra. Nos contra-ataques, o Botafogo respondeu em seguida em chute de longe de Sassá que quase enganou Julio Cesar. Para a sorte do goleiro tricolor, a bola quicou e bateu em seu rosto.

Com o passar do tempo, os alvinegros conseguiu segurar os ataques do Fluminense e controlou a posse de bola. Com isso, o Botafogo impedia os avanços dos tricolores e trocava passes no setor ofensivo. A equipe das Laranjeiras só voltou a criar boa chance aos 36 minutos, em chute de longe de Wellington Silva.

Nos minutos finais, o Fluminense voltou a pressionar em busca do empate, mas parou na retranca alvinegra. Assim, o Botafogo conseguiu sair com mais uma vitória dentro de casa no Cammpeonato Brasileiro.

Fonte: Gazeta Esportiva

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...