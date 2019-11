Botafogo vence na Arena Condá e decreta rebaixamento da Chapecoense

O Botafogo se aproximou da permanência na Série A ao vencer por 1 a 0 a Chapecoense, nesta quarta-feira, na Arena Condá. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 42 pontos e se afastaram da zona de rebaixamento. Já os catarinenses, com 29, está matematicamente rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Após um primeiro tempo fraco tecnicamente, o Botafogo aproveitou os espaços dados pela Chapecoense para marcar na etapa final, com Rhuan.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Internacional, no Nilton Santos, neste sábado. Já a Chapecoense volta a campo no domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro.

O jogo – A Chapecoense começou melhor a partida. Mesmo tendo menos posse de bola, os donos da casa eram mais objetivos, mas não levaram perigo ao goleiro Gatito Fernández.

O Botafogo tinha dificuldade em criar boas jogadas e só passou a ser dominante na partida após os 30 minutos. No entanto, assim como os catarinense, os alvinegros também não chegaram a assustar João Ricardo.

A primeira boa chance da partida aconteceu somente aos 39 minutos. Em avanço rápido, Rhuan arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga, mas João Ricardo fez boa defesa. Depois, o mesmo atacante novamente chutou de longa distância e mandou por cima do travessão.

Nos minutos finais, a Chapecoense cresceu e pressionou em busca do gol. No último lance da etapa inicial, Eduardo cruzou para a área e Roberto apareceu de surpresa. No entanto, o meia finalizou sobre o travessão, decretando a manutenção do empate no intervalo.

No segundo tempo, a Chapecoense voltou melhor e quase abriu o placar com um minuto. Após cruzamento, Roberto e Gabriel dividiram de cabeça e a bola foi na trave.

O susto fez o Botafogo acordar no jogo. Tanto que rapidamente os alvinegros aproveitaram os espaços para marcar na Arena Condá. João Paulo deu belo passe para Rhuan na área. O atacante só teve o trabalho de tocar na saída de João Ricardo.

O revés não mudou a postura da Chapecoense, que seguiu com a vocação ofensiva. Os donos da casa quase empataram aos 15 minutos, quando Eduardo pegou rebote e chutou de fora da área com perigo. Depois, foi a vez de Everaldo receber passe na área, mas chutar pela linha de fundo.

A partir dai, a Chapecoense dominou inteiramente as ações da partida. No entanto, os donos da casa permaneciam tendo dificuldade em passar pela marcação do Botafogo. Os alvinegros recuaram e não conseguiam encaixar mais os contra-ataques.

Nos minutos finais, os catarinenses sentiram o abatimento pelo rebaixamento iminente e diminuíram o ritmo. Com isso, o Botafogo passou a administrar o resultado com a posse de bola no setor ofensivo para garantir os três pontos fora de casa.

Por:Gazeta Esportiva/

27/11/2019 20:40

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...