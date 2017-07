Botafogo vence o Fluminense e encerra sequência sem vitórias

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Mailson Santana) – Em clássico disputado nesta quarta-feira, o Botafogo venceu por 1 a 0 o Fluminense, no Maracanã. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 19 pontos, deram fim à sequência de três jogos sem vitória e continuam na briga por um lugar na zona de classificação para a Libertadores. Já os tricolores seguem com 17, um pouco mais distantes do G-6.

A partida foi disputada em ritmo acelerado, principalmente no primeiro tempo. O Botafogo conseguiu aproveitar chance criada para decretar a vitória com gol de Roger.

Na próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o Sport, na segunda-feira, no Nilton Santos. Já o Fluminense entra em campo no domingo, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

O clássico começou em ritmo acelerado. Logo aos dois minutos, o Fluminense criou a primeira boa chance após chute perigoso de Wellington Silva. Três minutos depois, os tricolores novamente assustaram em jogada ensaiada. No fim, Lucas finalizou próximo ao gol de Jefferson.

O Botafogo não se intimidou e respondeu aos sete minutos. Rodrigo Pimpão fez boa jogada e finalizou para boa defesa de Julio Cesar. No minuto seguinte, os alvinegros perderam grande oportunidade com Marcos Vinícius. O atacante pegou rebote dado pelo goleiro tricolor e chutou para o gol. No entanto, Julio Cesar se recuperou e salvou o Fluminense.

O confronto seguia aberto e o Fluminense voltou a chegar com perigo aos 16 minutos. Após bate e rebate, a bola sobrou para Reginaldo, que quase colocou para a rede. Três minutos depois, foi a vez de Pedro ser lançado na área, mas chutar cruzado para fora. A resposta do Botafogo veio aos 26. Marcos Vinícius arriscou de fora da área e acertou a trave tricolor.

O lance animou os alvinegros que voltaram a chegar com perigo aos 35 minutos. Rodrigo Pimpão achou Marcos Vinícius na área. O atacante matou bonito a bola e chutou forte para grande defesa de Julio Cesar. Só que três minutos depois o goleiro não conseguiu salvar os tricolores. Após cobrança de escanteio, Roger cabeceou colocado para a rede.

Nos minutos finais, o Fluminense se lançou ao ataque em busca do ataque. Os tricolores quase igualaram o placar nos acréscimos, em chute colocado de Gustavo Scarpa que passou próximo do ângulo. Assim, o Botafogo conseguiu segurar a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo não se permitiu ser pressionado e assustou logo com um minuto em chute de Rodrigo Pimpão. Os alvinegros seguiram melhores e quase ampliaram aos nove. Victor Luís cobrou falta, mas a bola passou sobre o gol.

O Fluminense errava muitos passes e não conseguia criar bons lances no ataque. Com isso, o Botafogo tinha mais posse de bola e controlava o clássico. Assim, o jogo diminuiu de ritmo no Maracanã. Os tricolores só chegaram com perigo aos 32 minutos. Após cruzamento pela direita Matheus Alessandro cabeceou na trave.

O lance animou o Fluminense, que quase empatou aos 35 minutos. Gustavo Scarpa cobrou falta próximo ao gol alvinegro. A resposta do Botafogo veio em seguida. Em contra-ataque rápido, Guilherme chutou cruzado e acertou a trave. No rebote, Rodrigo Pimpão chegou a colocar a bola para a rede, mas o árbitro já havia parado o ataque ao marcar falta de Camilo.

Nos minutos finais, o Botafogo conseguiu manter a posse de bola no ataque e impediu a pressão final do Fluminense em busca do empate. Assim, os alvinegros acabaram com o jejum de três rodada sem vitórias no Campeonato Brasileiro.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...