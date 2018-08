Botafogo vence o Nacional-PAR e avança na Copa Sul-Americana

O Botafogo avançou às oitavas de final da Copa Sul-Americana ao vencer por 2 a 0 o Nacional-PAR, nesta quinta-feira, no Nilton Santos. Com o resultado, os alvinegros vão encarar na próxima fase o Bahia.

Os botafoguenses foram superiores durante os 90 minutos e abriram o placar no primeiro tempo com Rodrigo Lindoso. Na etapa final, os cariocas desperdiçaram diversas chances de marcar, mas chegaram ao segundo gol já no fim, com Léo Valencia.

O Botafogo começou a partida pressionando o Nacional, mas sofria para criar lances de perigo. Os paraguaios se seguraram nos primeiros minutos e só avançavam nos contra-ataques, sem qualquer perigo. Os alvinegros chegaram a colocar a bola para a rede, mas o gol foi invalidado, pois Igor Rabello estava em posição de impedimento.

Com o passar do tempo, os donos da casa seguiam tendo mais posse de bola, mas sem levar perigo ao gol paraguaio. A dificuldade em superar a retranca do Nacional começou a irritar a torcida presente no Nilton Santos.

No entanto, aos 37 minutos, o Botafogo abriu o placar. Após cobrança de falta na área, Rodrigo Lindoso cabeceou no canto, sem chance para Rojas.

Nos minutos finais, os cariocas permaneceram melhores em campo e quase chegaram ao segundo gol aos 43 minutos. Após cruzamento rasteiro, Renatinho finalizou de letra, mas viu a bola ir pela linha de fundo. O Nacional sentiu o revés e não levou perigo a Saulo até o intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo voltou melhor e quase ampliou a vantagem com um minuto. Após escanteio, Carli subiu mais que a zaga paraguaia e cabeceou para grande defesa de Rojas. O lance animou só alvinegros, que voltaram a chegar com perigo aos seis. Valencia aproveitou bola rebatida e chutou na trave.

Enquanto o Nacional pouco produzia no ataque, os donos da casa desperdiçavam mais oportunidades. Aos 12 minutos, Aguirre arriscou de fora da área e também carimbou a trave. Já aos 20, foi a vez de Luiz Fernando receber passe de Rodrigo Pimpão na área, mas chutar em cima de Rojas.

O Botafogo continuava tendo espaço para avançar e criar chances de gol. Tanto que aos 24 minutos, Léo Valencia chutou de fora da área, mas viu a zaga salvar. Só que no minuto seguinte, o Nacional quase empatou, com Vieyra. O atacante recebeu na área e tocou na saída de Saulo, mas para fora. A resposta do Botafogo veio no ataque posterior, em finalização de Rodrigo Pimpão para boa defesa de Rojas.

Com o passar do tempo, o confronto ficou aberto. O Botafogo permanecia tendo chance de marcar e, aos 33 minutos, Joel Carli chutou sobre o travessão de dentro da pequena área. O segundo gol alvinegro só veio aos 43. Léo Valencia acertou belo chute de fora da área, sem chance para Rojas, para decretar a classificação dos donos da casa.

Por:Gazeta Esportiva (assessoria/arquivo)

