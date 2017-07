Botafogo vence o Sport e volta ao G6 do Brasileirão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Satiro Sodré/arquivo) – O Botafogo fez valer o mando de campo e venceu por 2 a 1 o Sport, nesta segunda-feira, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 22 pontos e vão dormir na zona de classificação para a Libertadores. Já os pernambucanos viram sua sequência positiva chegar ao fim, permanecem com 20 e fora do G-6.

O jogo começou em ritmo acelerado. O Botafogo abriu o placar com um minuto através de Rodrigo Lindoso. O Sport não se intimidou e empatou em seguida, com Rithely. Os donos da casa só conseguiram chegar ao gol da vitória na etapa final, com Guilherme, para garantir mais três pontos na classificação da Série A.

Na próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o Atlético-PR, em Curitiba, nesta quinta-feira. No mesmo dia, o Sport vai receber o lanterna Atlético-GO, na Ilha do Retiro.

O Botafogo começou com tudo a partida e abriu o placar logo com um minuto. Após cobrança de falta na área, Joel Carli desviou e Rodrigo Lindoso só teve o trabalho de colocar para a rede. A bola ainda resvalou em Roger, que estava impedido, antes de entrar, mas a arbitragem nada marcou.

Mesmo depois do gol, os donos da casa seguiram com a vocação ofensiva. Tanto que aos seis minutos, Rodrigo Pimpão arriscou de fora da área e assustou o goleiro Agenor. Só que a resposta do Sport veio em grande estilo. Em outra cobrança de falta na área, a bola chegou em Durval. O zagueiro chutou, Jefferson fez a defesa, mas Rithely pegou o rebote para finalizar para a rede e igualar o placar no Nilton Santos.

Após o início movimentado, as duas equipes melhoraram a marcação e passaram a impedir a criação de boas jogadas do adversário. Mesmo assim, tanto Botafogo quanto Sport não abdicaram da busca pelo gol. Os pernambucanos tinham mais posse de bola e quase viraram o jogo aos 19 minutos. Everton Felipe cruzou rasteiro pela direita, Diego Souza fez o corta-luz para André finalizar com perigo.

O Botafogo não se intimidou com o lance e respondeu aos 32 minutos. Rodrigo Pimpão recebeu lançamento pela esquerda, chutou cruzado, mas viu Agenor se esticar para fazer a defesa. Os alvinegros voltaram a criar boa chance sete minutos depois. João Paulo cruzou para a área, Rodrigo Pimpão dominou e chutou para grande defesa do goleiro pernambucano.

Nos minutos finais, o jogo ficou aberto. Enquanto o Sport tinha mais posse de bola, o Botafogo era mais perigoso nos contra-ataques. Os alvinegros desperdiçaram a chance de ir para o intervalo quando Marcos Vinícius recebeu passe de Roger, mas chutou sobre o travessão, na última oportunidade da etapa inicial.

No segundo tempo, o Sport voltou melhor e permaneceu tendo o domínio da partida, principalmente pela boa marcação na saída de bola carioca. Só que foi o Botafogo que criou a primeira boa chance, aos nove minutos. João Paulo cobrou falta, a bola desviou na barreira e obrigou Agenor a fazer grande defesa.

Com o passar do tempo, os donos da casa melhoraram e passaram a ter o controle da bola. O Botafogo quase chegou ao segundo aos 22 minutos, em bola cabeceada por Rodrigo Pimpão que parou novamente em Agenor. Só que aos 24 não teve jeito. Guilherme foi lançado na área e chutou cruzado para a rede.

O revés obrigou o Sport a buscar o ataque com mais intensidade, mas viu o Botafogo aproveitar os espaços para contra-atacar. Os cariocas tiveram a chance de marcar o terceiro aos 29 minutos. João Paulo recebeu passe de Roger, dominou no peito e, sem deixar a bola cair, finalizou no travessão.

Somente nos minutos finais, os visitantes esboçaram uma pressão em busca do empate, mas permaneceram tendo problemas no setor ofensivo. O Botafogo preferiu recuar e administrou o resultado até o apito final.

