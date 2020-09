Botafogo vence o Vasco e abre vantagem na Copa do Brasil

Diferente do fim de semana, o clássico entre Botafogo e Vasco foi menos emocionante nesta quinta-feira. Os alvinegros foram melhores e venceram por 1 a 0, no Nilton Santos, pela Copa do Brasil.

Após um primeiro tempo sem muita emoção, o Botafogo marcou o gol da vitória com Matheus Babi. Com o resultado, os alvinegros vão jogar pelo empate na próxima quarta-feira, no duelo da volta, em São Januário

O jogo – O Botafogo começou a partida pressionando o Vasco. Os alvinegros buscavam criar bons lances, mas paravam na zaga cruzmaltina. O Vasco tinha dificuldade em avançar, mas criaram a primeira boa chance, aos 16 minutos. Martín Benítez achou Germán Cano na área. O atacante finalizou de primeira para grande defesa de Gatito Fernández.

O lance fez o Vasco crescer na partida. Com isso, o clássico ficou equilibrado, sem muita emoção. O Botafogo conseguiu criar boa jogada aos 28 minutos. Bruno Nazário aproveitou cruzamento, mas chutou pela linha de fundo.

A partida ficou mais movimentada nos minutos finais, com as duas equipes chegando próximos a área. O Vasco foi mais perigoso, mas Germán Cano foi bloqueado em duas oportunidades. Assim, o duelo seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, assim como aconteceu no primeiro, o Botafogo iniciou com mais posse de bola. No entanto, os alvinegros só conseguiram chegar com perigo aos 16 minutos. Bruno Nazário recebeu passe na área e chutou cruzado para boa defesa de Fernando Miguel.

Só que o susto fez o Vasco melhorar e responder aos 18 minutos. Marcos Júnior arriscou de longe e acertou a trave. O Botafogo não se intimidou e abriu o placar quatro minutos depois. Matheus Babi aproveitou cruzamento e cabeceou para o gol. O goleiro Fernando Miguel ainda tentou espalmar, mas viu a bola ir para a rede.

Mesmo depois do revés, o Vasco não pressionava em busca do empate. O Botafogo teve nova chance, com Matheus Babi, mas o atacante mandou sobre o travessão.

Nos minutos finais, os cruzmaltinos viram o Botafogo cansar e foram para cima. No entanto, o Vasco mostrou nervosismo e não levou perigo ao gol alvinegro. Assim, os donos da casa seguraram a vantagem para o duelo da volta, em São Januário.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

