Botafogo vira nos acréscimos, vence o CSA em Alagoas e entra no G4

Por:Gazeta Esportiva (foto: Thiago Ribeiro/arquivo)- O Botafogo conseguiu a primeira vitória longe do Rio de Janeiro. Na noite deste domingo, o time comandado por Eduardo Barroca derrotou o CSA por 2 a 1 de virada, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um gol marcado já nos instantes finais da partida. Contudo, o Azulão merecia uma sorte melhor pelo que construiu ao longo dos 90 minutos. Pela primeira vez, a equipe de Marcelo Cabo sucumbiu diante da sua torcida no estádio Rei Pelé.

Carlinhos abriu a conta para os donos da casa, após bela assistência de Jonatan Gomez, ex-São Paulo. Porém, Cícero e Alex Santana em um intervalo de pouco mais de 10 minutos marcaram a favor dos cariocas e decretaram a virada. Com o resultado, o time de General Severiano está em 4º lugar com 15 pontos. O Azulão é o penúltimo, com apenas seis.

Na próxima rodada, a última antes da parada para a Copa América, o CSA vai enfrentar o Flamengo, às 21h30 (horário de Brasília), em Brasília. O Glorioso receberá o Grêmio, no Nilton Santos.

Jogando em casa, o time alagoano partiu para cima nos primeiros minutos e foi mais ofensivo em relação ao adversário. O Botafogo, por sua vez, optava por ter a posse de bola e buscava espaços. Tanto que o primeiro lance de perigo foi da equipe carioca. Diego recebeu de João Paulo, e tocou com categoria, mas a bola explodiu no travessão. No rebote, Luiz Fernando chutou e Jordi salvou.

Aos 17 minutos, o Azulão assustou pela primeira vez. Cassiano ganhou na força, adiantou e mandou um canudo. A redonda passou à direita da meta de Diego Cavalieri. Outra boa intervenção do goleiro, aconteceu em falta cobrada por Matheus Sávio.

O confronto seguia movimentado em Maceió, com boas chances para ambos os lados. O Glorioso respondeu com Alex Santana. Luiz Fernando levantou, Erik ajeitou para o volante que chegou batendo bonito. Entretanto, exagerou na dose e a bola subiu demais. O CSA, mais uma vez, respondeu. Didira cobrou escanteio na cabeça de Gerson, que mandou por cima.

Equilíbrio se mantém, gols saem e partida termina empatada

Na volta para a etapa complementar, os alagoanos por pouco não saíram na frente. Maranhão esticou para Sávio, que entrou na área e bateu de esquerda, Cavalieri defendeu em dois tempos. Na sequência, João Paulo mandou uma bomba, e desta vez, Jordi salvou. Em mais um lance de perigo dos donos da casa, Cassiano recebeu da esquerda e chutou, porém, parou no arqueiro do Botafogo.

Até que aos 16 minutos, o CSA saiu na frente. Jonatan Gomez, ex-São Paulo lançou Carlinhos, que cabeceou com perfeição para vencer Cavalieri, abrir o placar e fazer a festa da torcida, que estava em grande número. A partir de então, o time de General Severiano voltou a pressionar, e quase empatou com Diego Souza de cabeça.

O Botafogo não pressionava muito, mas conseguiu o empate. Aos 37 minutos, Rodrigo Pimpão entrou na área, cruzou e Diego Souza escorou, e Cícero se esticou para deixar tudo igual. O tento acabou sendo um banho de água fria para os donos da casa, que acabaram levando a virada. Aos 48 minutos, depois de cobrança de escanteio e bola disputada, Fernando serviu para Alex Santana decretar a vitória do Alvinegro.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...